Fortuna de Gusttavo Lima é divulgada e valor conquistado pelo cantor surpreende; veja

O grande Gusttavo Lima, autor dos maiores hits de sofrência do Brasil, como “Bloqueado” e “Nota de repúdio” não esconde a vida de luxo que leva, seja nos jatinhos, carros e até mesmo helicópteros.

Desde quando começou a carreira, o sertanejo vem acumulando fãs e ganhando cada vez mais notoriedade.

Atualmente, exibe aproximadamente 11 milhões de ouvintes mensais no Spotfy, tendo suas cinco músicas mais ouvidas com mais de 311 milhões de visualizações ao total.

Com público tão expressivo, é natural que questionamentos acerca do patrimônio do cantor sejam feitas, especialmente depois do cantor exibir a mansão de R$ 30 milhões em que vive.

De acordo com o site Movimento Country, o montante acumulado pelo sertanejo foi estimado na casa dos R$ 200 milhões de reais.

Mas é possível que seja muito maior, uma vez que Gusttavo Lima também é sócio de diversas empresas e negócios bem sucedidos.