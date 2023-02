Avião de Gusttavo Lima consegue ir de Goiânia a Nova Iorque e impressiona pelo valor que foi comprado

Em busca de mais segurança e conforto, Gusttavo Lima decidiu investir em um Bombardier Global Express, famoso avião canadense milionário que consegue viajar tranquilamente de Goiânia a Nova Iorque.

Piloto de aviões executivos, Zezil Ferreira chamou atenção no TikTok com um vídeo, que já ultrapassou 620 mil visualizações na plataforma de vídeos curtos, em que ele conta detalhes sobre a mais nova aquisição do “Embaixador”.

No conteúdo, o profissional revela que, por se tratar de um modelo de 2001, o avião custa R$ 70 milhões. No entanto, segundo portais como UOL e Metrópoles, a aeronave adquirida pelo cantor no início de 2022 está avaliada em mais de R$ 250 milhões. Gusttavo Lima não expôs os valores.

Zezil Ferreira explica que, além do alto investimento com a compra, alguns outros milhões são gastos para deixar o interior do jatinho da forma que o cantor deseja.

“Depende muito do interior também, que o interior aí você vai gastar alguns milhões para configurar do jeito que você quer”, destacou.

No vídeo, o piloto contou que o Bombardier Global Express de Gusttavo Lima, a depender da versão, pode acolher confortavelmente de 15 a 18 passageiros e conta também com espaço para três tripulantes.