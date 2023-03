Homem é preso após mentir sobre morte da mãe para aplicar golpe em servidores da Prefeitura de Guapó

A tentativa de aplicar um golpe em servidores da Prefeitura de Guapó acabou ‘saindo pela culatra’ e resultou na prisão de Matheus Julião dos Santos, na quinta-feira (23).

Segundo a Polícia Civil (PC), tudo começou na quarta-feira (22), quando o indivíduo foi até a administração municipal pedir uma doação no valor de R$ 3,3 mil para sepultar a mãe que teria falecido.

Após contar a história da morte da genitora, os servidores decidiram contribuir para o suposto velório, chegando até a prometer que, no dia seguinte, enviariam mais dinheiro a ele.

No entanto, um dos trabalhadores desconfiou da situação e resolveu acionar a PC no dia seguinte. Ao se deslocarem até o local, as autoridades encontraram o homem tentando, novamente, aplicar o mesmo golpe.

De acordo com a corporação, Matheus já tinha várias passagens pela polícia pelo crime de estelionato e tinha como próximo objetivo vitimar os servidores da cidade de Hidrolândia.

Ele foi encaminhado até a Central de Flagrantes e a Polícia Civil segue investigando o caso a fim de encontrar novas vítimas.