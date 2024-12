Torcedores de clube de futebol vão para o hospital após sofrerem emboscada de rivais

Vítimas foram atingidas por golpes de faca e pedradas durante confusão

Samuel Leão - 01 de dezembro de 2024

Ataque aconteceu em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Dois torcedores foram esfaqueados e precisaram ser hospitalizados após serem emboscados, na madrugada deste domingo (1º), por integrantes de uma torcida rival. O ataque aconteceu em Aparecida de Goiânia e envolveu apoiadores de dois grandes clubes da capital.

Um homem de 40 anos e um jovem de 26 ficaram feridos após o conflito, ocorrido no setor Expansul. A confusão teria se iniciado após uma discussão, motivada por futebol.

No entanto, o clima foi se exaltando, ao ponto em que teve início um embate físico entre os envolvidos, nos quais teriam sido desferidas pedradas e até golpes de facas.

A confusão só terminou no momento em que um dos torcedores, de 28 anos, adentrou a casa do pai, que deu tiros para cima, no intuito de afastar os agressores.

As duas vítimas atendidas foram encaminhadas para uma unidade de saúde por terceiros, onde recebem cuidados médicos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).