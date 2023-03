Homem ganha R$ 37 milhões na loteria, mas erro faz ele ficar sem nada do dia para noite

Um homem tirou a sorte grande na loteria e ficou multimilionário com apenas um bilhete de loteria. Ele só não imaginava que poderia cometer um erro tão grave a ponto de perder tudo do dia para a noite.

O pedreiro Francisco Guerrero contou ao The Sun que a onda de sorte chegou para ele em 2005, quando descobriu que teria acertado todos os números do simples jogo que teria arriscado.

Com isso, £ 5,7 milhões (cerca de R$ 37 milhões) foram depositados na conta do espanhol. Sem saber como conduzir toda a bolada e pensando no futuro dos filhos, o apostador decidiu, na época, ouvir os conselhos de um banqueiro.

“Ele me disse que o dinheiro estaria em um bom lugar [investindo em ações bancárias], que era um prazo fixo e sem risco”, disse Francisco. “Eu nem sabia o que era. Eu confiei neles cegamente e eles destruíram minha vida”, continuou.

Depois de dois anos, o sortudo precisou passar por uma cirurgia no joelho e quis recorrer ao prêmio. Ao procurar pelas finanças, foi informado que havia perdido todo o dinheiro.

“Zero! Era tudo o que tinha na minha conta!”, desabafou o espanhol, que agora tem feito um sério tratamento psiquiátrico após desenvolver um grave quadro depressivo, além de ansiedade.

“Não é bom o que eles fizeram comigo, não. Eu estava feliz antes. O mais feliz do mundo”, disse o homem, que agora espera uma ação judicial para receber pelo menos parte do valor de volta.