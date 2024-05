Veja qual é a linguagem de amor de cada signo e o que nunca fazer em uma relação

A forma de demonstrar e receber carinho pode ser dividida em cinco opções: atos de serviço, presentes, toque físico, tempo de qualidade e palavras de afirmação

Gabriella Licia - 09 de maio de 2024

Casal se abraçando. (Foto: Ilustração/Pexels)

É fato que cada signo possui uma linguagem de amor própria e, para nutrir o relacionamento, existem algumas coisas que não devem ser feitas de jeito nenhum ou poderão desencadear um grande problema.

A forma de demonstrar e receber carinho pode ser dividida em cinco opções: atos de serviço, presentes, toque físico, tempo de qualidade e palavras de afirmação. Evidentemente, para um bom relacionamento ser bem sustentado, é bom ter a união de todas.

No entanto, cada pessoa tem uma linguagem de amor mais intensa que as demais. Quer entender como funciona para cada signo e ainda o que nunca fazer contra cada um para não acabar perdendo essa paixão? Então confira a lista a seguir e não erre mais! Veja só!

Leia com Sol, Lua e Vênus (astros respectivos às características gerais, emocionais, e íntimas de cada nativo).

Veja qual é a linguagem de amor de cada signo e o que nunca fazer em uma relação:

1. Áries

Palavras de afirmação e presentes.

Os arianos adoram quando o parceiro é incisivo e confirma o valor da relação e o quanto são apaixonados. Presentes também são ótimos para esses nativos do elemento fogo.

Agora, se quiser deixar esse pessoal fora de si, com muita raiva, basta duvidar do que estão dizendo, confrontar uma afirmação ou faltar com a verdade. Eles podem virar uma fera!

2. Touro

Tempo de qualidade e atos de serviço.

Para os taurinos, o tempo de qualidade é mais do que fundamental, juntamente de atos de serviço, demonstrando proatividade e importância pelo nativo.

Para deixar os touros extremamente irados, basta ignorar os detalhes, deixar de dar importância ao que ele considera relevante, como datas, mudanças ou um jantar preparado, por exemplo. Eles ficarão muito bravos.

3. Gêmeos

Palavras de afirmação e presentes.

Por serem regidos pelo elemento ar, certezas não são o forte dos geminianos. Logo, ouvir palavras de afirmações pode ser algo muito reconfortante para os nativos inseguros.

Presentes também são uma ótima alternativa para os agradar. No entanto, se quiser tirar o geminiano do sério, a técnica infalível é grudar nele 24h por dia, limitando seu espaço e sufocando sua liberdade.

4. Câncer

Toque físico e palavras de afirmação.

Os cancerianos raízes adoram um chamego constante. Logo, o toque físico não pode faltar de forma alguma. Além disso, regidos pelo elemento água, esses nativos necessitam de palavras de afirmação sempre que possível.

Para deixá-los muito bravos ou chateados, basta não colocá-los como prioridade e terão uma briga comprada.

5. Leão

Palavras de afirmação e presentes.

Os leoninos trazem uma típica fama de precisarem de afirmação constantemente, não só nos relacionamentos afetivos. São pessoas muito apaixonadas e intensas, gostando de dizer o quanto amam sempre e, evidentemente, ouvir o mesmo a todo tempo.

Para frustrar o leonino, basta deixá-lo de escanteio ou esconder um segredo íntimo. Ele se sentirá muito traído.

6. Virgem

Atos de serviço e tempo de qualidade.

Em sexto lugar no zodíaco, temos os virginianos, que possuem como linguagem de amor os atos de serviço e tempo de qualidade. São pessoas minuciosas, que valorizam os detalhes, a proatividade e a forma prática do cuidado.

Para irritá-los, basta atrapalhar sua rotina. Seja com atrasos, bagunças ou desmarcando um compromisso, esses nativos ficarão furiosos com a desordem.

7. Libra

Toque físico e presentes.

Em sétimo lugar, os librianos adoram um toque físico e presentes. São pessoas mais avassaladoras nas paixões e podem ser extremamente intensas (tanto para chegar, quanto para sair nas relações).

Para deixá-los frustrados é simples também! Os librianos adoram se sentir queridos, cobiçados e, ao mesmo tempo, libertos. Logo, se você não valoriza cada detalhe do parceiro nativo e ainda tratar com muito ciúme, ele ficará extremamente aflito e com o desejo de terminar.

8. Escorpião

Toque físico e tempo de qualidade.

Para os escorpianos, o toque físico e o tempo junto de qualidade é tudo o que mais importa na relação, além da fidelidade, evidentemente. Agora, se o plano é irritar ele, basta desmarcar um date em cima da hora ou trocá-lo por outra pessoa.

A ira da fera ficará visível e indiscutível!

9. Sagitário

Tempo de qualidade e palavras de afirmação.

Em nono lugar na lista de signos, temos os sagitarianos, que adoram um tempo de qualidade e não abrem mão das palavras de afirmação.

Eles são pessoas bem tranquilas, mas para pisar no calo deles e causar raiva, basta prometer algo e não cumprir, ou deixá-los sufocados com muitas perguntas e grude.

10. Capricórnio

Atos de serviço e palavras de afirmação.

Para os capricornianos, ter alguém disposto a fazer todo o necessário sem cobranças, por pura proatividade, é um diferencial enorme. Palavras de afirmação também não podem faltar para que não reste dúvidas ou incertezas.

Agora, se quiser deixá-los fora de si, basta desorganizar a vida deles, seja financeiramente, seja a casa deles ou o que for.

11. Aquário

Atos de serviço e presentes.

Os aquarianos sabem valorizar muito bem quem é prestativo, quem demonstra apreço fazendo o bem a eles, resolvendo as situações, comprando o que desejam e afins.

Se quiser causar problemas, basta ignorar totalmente a presença deles. Isso pode causar muita revolta nos nativos.

12. Peixes

Palavras de afirmação e tempo de qualidade.

Por fim, a última casa do zodíaco também faz questão de palavras afirmativas a respeito do sentimento do parceiro, além de um bom tempo de qualidade juntos.

Para contrariá-lo, é preciso apresentar incertezas. Esses nativos precisam se sentir acolhidos e seguros, pois eles sozinhos já são uma confusão.

