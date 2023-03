Medicamento criado por Zacharias Calil pode ser usado para tratamento de câncer de pulmão

Um medicamento criado pelo médico e deputado federal Zacharias Calil (UB) está sendo estudado em Anápolis para o tratamento de câncer de pulmão e quadros graves de asma.

A responsável pelo projeto é a Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), que conta com uma equipe de pesquisadores investigando os efeitos da medicação para estas patologias.

Em entrevista ao Portal 6, Zacharias Calil explicou que o medicamento é utilizado atualmente para tratar hemangiomas, um tipo de tumor que se desenvolve em crianças.

O inchaço geralmente aparece no pescoço ou na cabeça do paciente, causando deformações que podem gerar dificuldade para engolir e respirar, levando até a morte.

“A cirurgia para tirar esse tumor é muito agressiva e pode não resolver o problema. Com essa trabalho que eu desenvolvi, temos resultados melhores, que eliminam o nódulo”, apontou Calil.

O médico relembrou que utiliza a medicação nos pacientes há mais de 23 anos, obtendo uma grande margem de sucesso.

Visita a Anápolis

Nesta quinta-feira (23), Zacharias Calil esteve em Anápolis, a convite da farmacêutica Fresenius Kabi, para apresentar os resultados da aplicação do medicamento aos diretores da empresa.

“O encontro serviu para mostrar o que de bom temos produzido dentro da medicina. Eles ficaram muito interessados, no sentido de ter conhecimento do que estamos fazendo”, afirmou.

Ele ponderou que na reunião não foram feitas tratativas no sentido de fazer uma produção em larga escala do remédio.

No entanto, destacou que está à disposição para contatos com quaisquer empresas que tenham interesse na comercialização do produto.