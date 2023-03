MP abre concurso público com vagas para nível fundamental em Goiás; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o concurso do Ministério Público de Goiás (MPGO). As duas vagas disponíveis são para os cargos de Secretário Auxiliar nas comarcas de Jataí e Niquelândia.

O certame é de nível fundamental e os candidatos devem se inscrever pelo site do MPGO, até às 23h59 do dia 21 de abril de 2023.

O salário inicial é de R$ 3.910,20. Além disso, os aprovados vão receber benefícios como auxílio-alimentação; auxílio-transporte e auxílio-creche. A carga horária semanal é de 40h.

A taxa de inscrição é de R$ 62,02. No entanto, quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de sangue, de medula óssea ou de leite materno, podem pedir isenção do valor.

Para ler os editais clique aqui e aqui.