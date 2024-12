Inmet divulga alerta de perigo para tempestades em Goiás nas próximas 24 horas; veja cidades mais afetadas

Órgão apontou que chuvas podem chegar a 100 mm, com ventanias e queda de granizo

Augusto Araújo - 03 de dezembro de 2024

Chuva forte em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) anunciou um alerta de perigo para tempestades em diversas regiões de Goiás entre esta terça (03) e quarta-feira (04).

Conforme o órgão, a faixa Centro-Sul do estado deve ser afetada por chuvas de até 100 mm por dia, além de rajadas de ventos que podem alcançar 100 km/h e queda de granizo.

Além disso, para as demais regiões do estado, há um alerta de perigo potencial para chuvas intensas, com chances de até 50 mm e ventos mais brandos, de 60 kh/h.

Utilizando informações complementares do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as cidades destacadas com as maiores índices de precipitações foram Três Ranchos, Davinópolis (Sudeste Goiano) e Doverlândia (Sudoeste), com 35 mm cada.

Já as cidades que devem ter chuvas mais leves foram Luziânia (Entorno do DF), com 15 mm, além de Palmeiras de Goiás (região Central) e Flores de Goiás (Norte), com 18 mm.

Em Goiânia, a previsão é de chuvas de 20 mm, enquanto em Anápolis os índices devem ser de até 25 mm.