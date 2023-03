Mulher toma atitude para salvar o casamento e agora está faturando R$ 700 mil por mês com o marido

Uma mulher decidiu inovar para salvar o casamento e agora consegue faturar cerca de R$ 700 mil mensalmente com o estilo de vida que adotou com o parceiro. O caso tem dado o que falar na internet.

Monica Huldt, de 37 anos, e o esposo John, de 40, já trabalhavam com a plataforma Onlyfans há algum tempo, apenas como hobby. Ela contou ao portal The Sun que foi stripper por anos e isso provocava uma baixa libido.

“Isso realmente abalava meu humor e, quando chegava em casa, não queria fazer s*xo ou mesmo ser tocada pelo meu marido. Isso obviamente não era bom para nossa vida s*xual e para o relacionamento em si, e passamos por alguns momentos bem difíceis”, comentou.

Abandonando a carreira de dançarina noturna e decidida a salvar o casamento e ganhar dinheiro com o site adulto, Monica sugeriu a John que eles deixassem a monogamia (relacionamento fechado apenas entre os dois integrantes) e explorassem o novo.

E foi o que fizeram! O casal passou a realizar as atividades íntimas com outras mulheres, gravar com o consentimento de todas e publicar no Onlyfans.

A atriz e modelo confessa que também se diverte bastante com as outras integrantes, mas que John é o único homem da vida dela. Da mesma forma, todas as relações que ele pratica são exclusivamente para o site.

“Ele se diverte e isso me deixa feliz. Eu o ajudo a filmar também. Ele não costuma sair para encontros com elas, se eu não estiver presente. É algo estritamente físico”, pontuou.

Atualmente residindo em Arizona (EUA), o casal milionário confessa ter fortalecido o laço entre si, além de faturar uma ótima renda e se divertir com o trabalho.