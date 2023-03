Sol volta com tudo em Goiás e em apenas algumas cidades poderá chover no sábado (25)

Após um longo período de chuvas intensas, a previsão do tempo para Goiás indica que ao menos neste sábado (25), os temporais devem cessar, trazendo de volta o calorão.

De acordo com o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), com a volta do sol sobre o estado, as temperaturas durante o final de semana podem alcançar 34º C.

Por conta de um sistema de alta pressão que atua na região de Minas Gerais, a umidade presente no Norte do Brasil não está chegando em Goiás com a mesma facilidade.

Desse modo, a expectativa é de que o sábado seja ensolarado, contando com poucas nuvens de chuva. Assim, a maior parte dos goianos pode finalmente curtir o fim de semana ao ar livre

O Cimehgo aponta que mesmo assim, ainda é possível que chova. Porém, caso realmente ocorra, deverá ser com volumes baixos de água.

Além disso, o boletim destaca que a expectativa de chuva afeta somente três cidades, sendo elas Rio Verde, Goiânia e Rubiataba. Os demais municípios devem contar apenas com o sol.

Em relação às temperaturas, a mínima deve ficar entre 18 a 19 º C, enquanto a umidade relativa do ar permanecerá alta, variando entre 40% e 95%.