Roberto Naves nega ter mandado matar Fábio Escobar e se diz vítima de “campanha de difamação”

Prefeito pediu "atitudes enérgicas e rápidas" da Justiça para desvendar o caso

Pedro Hara - 10 de dezembro de 2024

Prefeito Roberto Naves. (Foto: Reprodução)

Acusado pelo cabo Thiago Marcelino de ser o mandante do assassinato do empresário Fábio Escobar, Roberto Naves (Republicanos) se defendeu da acusação em um vídeo publicado na manhã desta terça-feira (10).

O prefeito classificou o depoimento como uma fake news. Segundo Marcelino, Roberto teria ordenado a morte de Escobar porque o empresário não estava repassando a ele valores relacionados a um suposto acordo entre ambos.

“Eu nunca tive nenhum tipo de negócio com o Fábio Escobar. Segundo, eu não tenho nada a ver com o crime do Fábio Escobar e com nenhum outro crime”, declarou Roberto.

O prefeito afirmou confiar na Justiça, mas pediu “atitudes enérgicas e rápidas” para lidar com a situação, alegando ser vítima de uma “campanha de difamação” com o objetivo de “destruir a imagem” que construiu.

“O que eu quero é trabalho para desvendar o quanto antes todos esses crimes e colocar na cadeia os verdadeiros culpados. Verdadeiros culpados esses que estão usando pessoas para criar cortinas de fumaça e, ao mesmo tempo, dificultar o trabalho do Ministério Público e da Justiça”, afirmou o prefeito.

Roberto também mencionou um trecho gravado por José Escobar, pai de Fábio Escobar, no qual ele afirma que o prefeito não tem envolvimento com a morte do empresário.