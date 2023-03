Quando se começa um relacionamento, algumas atitudes do (a) parceiro (a) podem passar batido. No entanto, é preciso ficar ligado, pois existem algumas características do outro que podem indicar que a pessoa que você namora é possessiva.

Namorar uma pessoa possessiva pode ser uma experiência sufocante e estressante e, por isso, é necessário se atentar aos mínimos detalhes.

Pensando nisso, leia a matéria até o final e saiba quais são as atitudes que indicam que a pessoa que você namora é, na verdade, alguém possessivo.

6 características que provam que a pessoa que você namora é possessiva

1. Controle excessivo

Uma pessoa possessiva sempre tentará controlar tudo em seu relacionamento, desde sua rotina diária até seus amigos e atividades sociais. Ela pode querer monitorar suas mensagens de texto, e-mails e redes sociais, e pode se irritar quando você se comunica com outras pessoas sem a aprovação dela.

2. Ciúme doentio

Outro indicio é o ciúme doentio. Normalmente, a pessoa tende a ficar com ciúmes de qualquer pessoa com quem você converse, desde seus amigos até um colega de trabalho do sexo oposto. Tudo isso porque ela se sente insegura e ameaçada por qualquer pessoa que possa competir por sua atenção.

3. Necessidade de validação constante

O parceiro possessivo sempre necessitará de uma validação constante. Frequentemente ela irá precisar de elogios para se sentir segura em seu relacionamento e, caso você não faça, ela pode se sentir mal-humorada ou irritada contigo.

4. Insegurança emocional

Uma das características que provam que a pessoa que você namora é possessiva é a insegurança emocional. Se ela sempre precisar que você fale que a ama e a deseja, tenha cuidado, pois isso pode ser um sinal de que você está entrando em uma cilada.

5. Isolamento social

Uma pessoa possessiva pode tentar isolar você de seus amigos e familiares, limitando suas interações sociais. Ela pode tentar monopolizar seu tempo e atenção, impedindo que você se conecte com outras pessoas em sua vida.

6. Tentativas de mudar seu comportamento

Por fim, uma pessoa possessiva pode tentar mudar seu comportamento ou suas opiniões para se adequar às necessidades dela. Ela pode tentar controlar a maneira como você se veste, os lugares que você frequenta e até mesmo as atividades que você realiza, a fim de moldá-lo em seu parceiro ideal.

