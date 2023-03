6 sinais de que você está sentindo saudade do ex em silêncio e não consegue admitir

É muito difícil superar um relacionamento, cá entre nós, até porque a saudade do ex pode bater forte, se tornando um grande obstáculo para se envolver com outra pessoa.

Bom, e nessas horas, a última coisa que queremos é confessar para os outros que estamos na fossa e pensando sem parar no embuste.

6 sinais de que você está sentindo saudades do ex em silêncio e não consegue admitir:

1. Você se pega navegando nas redes sociais dele

As redes sociais podem ser grandes vilãs quando se trata de esquecer o ex.

Afinal, ficamos naquela tentação de futricar o perfil dele para ver como ele anda sem a gente.

Logo, se você anda bisbilhotando por lá, só pode significar uma coisa…

2. Fazer uma ligação de madrugada já passou em sua mente

Bom se depois de uma noitada na deprê ou depois de boas doses de drinks, você se pegou super reflexiva e até mesmo cogitando ligar para o seu ex, quer dizer que ele ainda mora em seu coração e você sente falta.

3. É difícil lidar com outras pessoas falando dele

Não se sinta sozinha nessa! Quando sentimos saudade do ex é super comum não suportarmos ouvir falar dele pela boca dos outros.

Por isso, a melhor solução é sair de perto ou mudar de assunto.

4. Dói pensar que ele pode estar se envolvendo com outra

Lado a lado a isso, se só de pensar que ele possivelmente pode estar nos braços de outra machuca completamente o seu coração, quer dizer que sim, ele está te fazendo falta e a relação ficou inacabada.

5. Tudo te lembra ele

Se aquela música, filme ou perfume são verdadeiros passaportes para memórias que vocês viveram e relembrar isso te deixa meio para baixo, pode ser que no off você ainda não esqueceu aquele ex.

6. Você dá soluções para o retorno de vocês

Por fim, caso na sua mente fique passando mil e um devaneios de como tudo poderia ser diferente entre vocês, pode sim representar uma saudade morando em seu peito.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!