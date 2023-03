Alerta importante para os brasileiros que têm conta no Banco do Brasil

O Banco do Brasil fez um alerta importante para os brasileiros que estão inadimplentes com a instituição financeira e desejam renegociar as dívidas.

Recentemente foi lançado o “Negocia BB”. Até o dia 30 de abril, clientes poderão acessar descontos de 95% nos débitos em atraso.

Os interessados devem procurar o atendimento nas agências bancárias, na Central de Relacionamento pelos telefones 40040001 (nas capitais) ou 08007290001 para demais regiões (nas demais regiões).

Também é possível renegociar as dívidas pelo aplicativo do Banco Brasil, pelo internet banking e pelo WhatsApp, enviando a #renegocie para o telefone (61) 4004-0001.

Além do desconto, as condições oferecidas pelo banco são de até 15% na taxa de juros e a possibilidade de parcelar o débito em até 120 meses.

Aqueles que possuem dívidas judicializadas podem renegociar com 95% no abatimento do valor total no pagamento a vista e 80% no parcelamento.

Neste caso, os interessados devem enviar a mensagem #conciliabb para o telefone (61) 4004-0001.