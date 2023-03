Nos próximos dias a verdade poderá vir à tona e alguns signos vão perceber que não estavam sendo amados de verdade. O choque de realidade poderá ser intenso e dolorido, mas isso será bom para o aprendizado.

Neste período de recomeço, com a virada de ano astrológica e o Sol em áries, várias mentiras poderão ser desvendadas. É preciso ter calma e serenidade para lidar com todas as pancadas que a vida entregará.

O lado bom de tudo isso, é que os nativos que enfrentarem esse turbilhão de sensações poderão sair mil vezes mais fortes, depois que a tempestade passar.

A dica do horóscopo é: não se precipitem, nem extravasem muito ódio neste momento. Saiba analisar minuciosamente os detalhes e se preserve. Saiam de cena e recuperem as forças sozinho. Isso será fundamental para a reestruturação.

Confira agora quais serão as casas astrológicas que terão uma revelação forte chegando logo mais e precisarão ser fortes para não terem longas brigas e acabarem se desestruturando. Veja!

Estes signos vão perceber que não estavam sendo amados de verdade:

1. Touro

O inferno astral de touro começou no último dia 20 de março e, com isso, muitas verdades serão jogadas bem na frente dos taurinos. Serão dias de mudanças radicais.

Apesar de ficarem completamente assustados com as decepções de quem mais confiava, isso servirá de muito aprendizado para os nativos. Acreditem no processo.

Mas é bom estarem preparados, pois essa avalanche de máscaras caindo virá forte. Observe mais em quem tem confiado.

2. Câncer

Os cancerianos também poderão passar por um cenário bem radical nos próximos dias. Quem os nativos mais confiam ser leais podem mostrar uma nova face jamais vista anteriormente.

Inevitavelmente, os nativos ficarão muito chateados. Mas não é hora para chorar. Pelo contrário, os astros estão bem alinhados para virar a chave e mudar o destino.

Chega de autocondolências! É bom se animarem e pegarem tudo como um excelente aprendizado.

3. Capricórnio

Por fim, o capricorniano também poderá perceber que o amor que acreditou ter cultivado em um parceiro, na verdade, não passou de uma ilusão.

Talvez nem seja por maldade. Essa pessoa apenas ficou hipnotizada com a bravura do nativo, porém não necessariamente apaixonado. Foi um momento e você precisará seguir em frente – com ou sem esse amor.

