Uma novidade tem chegado para algumas casas do zodíaco e esses signos serão surpreendidos em breve por um amor antigo retornando e pedindo perdão para recomeçarem.

A princípio, o choque será muito grande e o medo ainda maior, porém as situações que ficaram em pendência poderão ser solucionadas em paz, seja para reatar ou seja para finalizar de vez essa história.

Com o Sol e o Mercúrio em áries, é possível que uma simples conversa se torne uma briga desmedida, com xingamentos e tensões. É preciso ter calma e paciência para se resolverem em paz.

Isso pode ser extremamente produtivo para limparem de vez a consciência e descobrirem qual o futuro dessa relação antiga. Sejam mais pacientes e saibam ouvir mais!

Estes signos serão surpreendidos em breve por um amor do passado:

1. Gêmeos

Os geminianos poderão ser surpreendidos com um antigo amor e isso causará um turbilhão de sentimentos. Raiva, receio, medo e apatia podem ser as principais sensações.

Porém, se acalmem! Não é hora de tanta revolta, principalmente com os astros pairados na casa de áries, onde tudo fica mais intenso e hostil.

Ouça o que essa pessoa tenha a dizer, perdoe o que puder ser perdoado e deixe ir, se acreditar que não existe mais volta.

O importante é limpar o coração dos maus sentimentos e seguir em paz. Deixar as bagagens do passado para trás te fará dar passos bem maiores. Confie no processo!

2. Câncer

Os cancerianos também poderão receber logo mais um amor do passado. Inevitavelmente, logo pensarão mil e uma histórias de começo e amor eterno, mas respire fundo.

Se tudo entre vocês acabou uma vez, significa que algo deu muito errado. Não dá para ser machucado outra vez, no mesmo lugar e pela mesma pessoa. É preciso ter o autocuidado!

Esteja aberto ao diálogo e preste atenção nos detalhes. Talvez seja possível um recomeço saudável, mais maduros e evoluídos, porém saiba reconhecer onde mora o perigo.

3. Escorpião

Por fim, o escorpiano está vivendo longos dias de intensidade pura, estresse à flor da pele e irritabilidade. Encontrar um ex agora seria um perigo para os nativos.

A dica do horóscopo é relaxar, respirar profundamente, contando até mil. Essa pessoa precisa te dizer algumas coisas para que os dois possam dar passos mais largos.

Podem ser que caminhem juntos ou sigam direções opostas. Independente, ambos precisam ter essa troca. Será muito importante para a evolução pessoal de cada um.

