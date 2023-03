Temperaturas devem aumentar neste domingo (26) em Goiás; veja cidades mais quentes

Segundo o boletim da Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) para domingo (26), um sistema de alta pressão está atuando na altura de Minas Gerais, diminuindo a umidade e aumentando as temperaturas em Goiás.

Essas condições irão inibir a formação de chuvas, mantendo o céu limpo na maior parte do estado. Consequentemente, as temperaturas seguirão subindo.

As cidades de Porangatu e Aragarças serão as mais quentes e podem chegam aos 34º C. Já na capital goiana, a temperatura alcança no máximo 31º C.

Cristalina, Anápolis e Davinópolis poderão ser as que terão temperaturas um pouco mais amenas de estado, com temperaturas máximas entre 28 ºC e 29 ºC. Os demais municípios devem ficar entre estes dois extremos.

Apenas as regiões Norte e Leste podem apresentar chuvas, contudo os níveis serão pequenos, atingindo no máximo 1mm de volume.

O começo do outono costuma vir acompanhado por uma queda na qualidade do ar, além das últimas pancadas de chuva isoladas remanescentes do verão.