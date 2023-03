Viagem dos sonhos para Paris vira pesadelo após jovem descobrir os planos do namorado

Uma jovem decidiu compartilhar o pesadelo que tem vivenciado com o namorado após descobrir que a viagem romântica dos sonhos, que haviam planejado há tempos, teria um terceiro integrante.

Sem se identificar, ela explicou no Reddit que, juntamente ao namorado, teria escolhido fazer um tour em Paris para conhecer a cidade iluminada juntos.

Porém, às vésperas, foi informada que o melhor amigo do parceiro também embarcaria na aventura, pois, segundo o rapaz, “era o grande sonho” do colega.

“Aparentemente a ideia de viagem romântica do meu namorado não é a mesma que a minha. Eu estava animada em ter uma viagem a dois para passar um tempo com meu namorado, mas então ele revelou que não estaremos sozinhos do feriado”, começou no desabafo.

“Ele fez isso tudo sem me consultar. Eu disse que não queria que o amigo fosse com a gente pois era para ser uma viagem romântica, mas ele disse que o amigo não nos incomodaria”.

Para completar, o rapaz ainda sugeriu que o colega dormisse no sofá. Assim, todos poderiam aproveitar o passeio. No entanto, a jovem continuou resistente e afirmou que não iria.

“Para terminar, ele disse que eu estava sendo ridícula e que deveria ir já que está tudo pago. Eu não gostei disso e apenas disse o que sentia para ouvir dele que estou sendo manipuladora e cruel por fazer ele escolher entre mim e seu amigo”, finalizou a moça.

Para os internautas do fórum virtual, ela está coberta de razões. “Ele planeja uma viagem com você, inclui uma terceira pessoa sem o seu consentimento e você não pode sequer questionar? Esse cara não te respeita!”, destacou uma usuária.