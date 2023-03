Expoana 2023: programação completa é lançada e novidades prometem agitar Anápolis

Começa a contagem regressiva para a Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) 2023. A festa, que ocorrerá de 22 de abril a 06 de maio, já foi lançada e, nas palavras do presidente do Sindicato Rural, José Caixeta, ao Portal 6 “será para toda a família”.

A começar pela entrada solidária, mediante a doação de alimentos. “Nosso foco não é lucrar. Queremos levar diversão, alegria e projetar nossa cidade. Por isso a bilheteria é social, para que todos possam vir”, destacou o responsável pela entidade, que há 64 anos realiza o evento.

José Caixeta explicou à reportagem que todos os mantimentos arrecadados vão para famílias carentes e entidades filantrópicas do município. “Assim, chegamos até quem não conseguiu participar, aqui, com a gente”. O presidente do Sindicato Rural também se desculpou com quem ficou desapontado com as atrações.

Di Paullo e Paulino, Clayton e Romário, Eduardo Costa e Bonde do Forró foram confirmados. “São artistas de renome e prestígio, que com certeza darão seu melhor. Claro que gostaríamos de atender essas expectativas, mas aí imaginem: termos de cobrar ingresso para cobrir custos, limitar quem pode participar. O foco da Expoana não é esse”, pontua José Caixeta.

Neste ano, além do tradicional rodeio, provas equestres, exposição de animais, leilão, feirão agro e shows artísticos, a festa vem com duas novidades: um parque de diversões que terá roda gigante e a primeira edição Expoana Gastronômica.

“Para promover a cultura anapolina através das receitas que fazem o gosto do povo. Vai contar com cozinha show, palestras, presença de chef’s renomados e diversas empresas, proporcionando uma experiência gastronômica única em nosso município”, anuncia o Sindicato Rural.

Veja a programação completa da Expoana 2023

22/04 – Baile do Cowboy, com escolha da rainha e princesa da Expoana 2023

27/04 a 29/04 – Expoana Gastronômica

27/04 a 06/05 – Semana Técnica (cursos Faeg/Senar, palestras, workshops, seminários, demonstrações Faeg/Senar, rodada de negócios)

28/04 – Entrada de Animais (bovinos e equinos)

29/04 – Prova de Laço (team roping)

30/04 – Cavalgada Oficial

03/05 – Show Artístico: Di Paullo e Paulino + abertura oficial às 20h + rodeio e feirão agro

04/05 – Show Artístico: Clayton e Romário + rodeio e feirão agro

05/05 – Show Artístico: Eduardo Costa + provas (manga larga marchador) + rodeio + feirão agro

06/05 – Show Artístico: Bonde do Forró + final do rodeio + feirão agro