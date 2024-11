Bebê de dois meses que morreu em hospital sofreu agressões e seria filha do próprio avô, diz PC

Ao Portal 6, delegado apontou que fará exames de DNA para comprovar a paternidade da vítima

Davi Galvão - 30 de novembro de 2024

Bebê de apenas 03 meses foi levada à unidade de saúde com vermelhidão nas costas. (Foto: Reprodução)

A morte de uma neném de apenas dois meses, em Campinorte, tomou um desenrolar assustador após a investigação da Polícia Civil (PC) concluir que a mãe da bebê mentiu aos policiais e assim descobriram um caso de incesto que terminou em tiroteio e morte, neste sábado (30).

A pequena foi levada na madrugada desta sexta-feira (29) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, pela mãe, de 20 anos, que alegou que a filha havia se engasgado.

Porém, a equipe médica do local constatou marcas de agressão no corpo da neném, que iam de encontro com o relato da genitora. Assim, a Polícia Civil (PC) foi acionada para investigar o caso.

Em entrevista ao Portal 6, o delegado Peterson Ferreira Amin, responsável pelo caso, informou que imagens de segurança da UPA mostraram a jovem chegando acompanhada de um homem. Ao ser questionada, ela garantiu ter ido sozinha.

“Daí, quando ela viu que não tinha mais como negar, ela tentou dizer que era um primo dela, mas a gente investigou um pouco mais a fundo e descobriu que, na verdade, ele era o pai dela”, contou.

O caso, porém, teve uma reviravolta chocante após a PC conseguir imagens do pai e filha trocando carícias românticas, indicando que os dois tinham um relacionamento incestuoso.

“A suspeita, no momento, é que tanto a neném, quanto a irmã, filha dessa jovem, tenham sido fruto dessa relação de incesto. Então esse homem seria pai e avô das crianças. Ambas também apresentavam certo atraso intelectual, que é um indicativo que favorece essa hipótese”, continuou o policial.

A partir daí, deu-se início a uma busca pelo homem, que estava utilizando um nome falso, com o intuito de evitar um mandado de prisão por feminicídio na Bahia.

Após diversas buscas, ele foi localizado em uma chácara na zona rural do município, onde ao ser abordado, atirou contra os agentes, utilizando um revólver calibre 22, ao que os policiais responderam, disparando em revide.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu e teve o óbito declarado ainda no local.

Agora, a jovem, mãe da bebê segue à disposição das autoridades. O delegado detalhou que os próximos passos da investigação serão o interrogatório de algumas testemunhas, bem como a realização de um exame de DNA, para comprovar a paternidade das duas filhas do casal.

Se acusada, a suspeita irá responder pelo crime de feminicídio, com o agravante de ter cometido o ato contra um bebê, podendo receber uma pena superior a 50 anos.