Botijão de gás explode de madrugada destrói prédio e assusta moradores de Goiânia

Moradores de um prédio residencial, que fica no Bairro Gentil Meireles, em Goiânia, passaram por um verdadeiro susto no domingo (26).

Por volta da meia-noite, um botijão de gás explodiu e destruiu boa parte da alvenaria de um dos apartamentos, além das portas de outras duas residências de dois pavimentos. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para averiguar a situação. De acordo com os agentes, a explosão aconteceu devido a um vazamento de gás, pois a mangueira do botijão estava vencida desde 2011.

Em um vídeo divulgado pela corporação, é possível ver as paredes da residência destroçada além de vazamentos de água pelo local.

Segundo os bombeiros, a estrutura da edificação não foi abalada. No entanto, o prédio foi interditado e o proprietário do local foi orientado a contratar um profissional para atestar a segurança estrutura. A edificação não possuía central de gás.

A corporação alerta a população a necessidade de manutenção e troca periódica de mangueiras e botijões de gás, além da importância de seguir as normas e regulamentos para instalação de sistemas de gás em edificações residenciais.