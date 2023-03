Casais apaixonados podem curtir casa na árvore com vista de tirar o fôlego, na Chapada dos Veadeiros

Frequentar uma casa na árvore ao menos uma vez na vida, já pode ter sido sonho de diversas pessoas. No entanto, o que poucos goianos sabem, é que é possível tirar esse antigo desejo do papel em um espaço charmoso e romântico, localizado em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros.

Com uma vista de tirar o fôlego da impressionante natureza presente na região, a casa oferece uma verdadeira experiência para os turistas.

Aumentando ainda mais o romantismo, a “Casa Céu” (@casaceuchapada) conta com uma deliciosa jacuzzi localizada sob a luz do céu, no deck de madeira da varanda.

Tornando a experiência ainda mais única, os casais podem se encantar analisando as estrelas noturnas por meio de um telescópio ali disponibilizado.

Não deixando o conforto de lado, a casa possui um aconchegante quarto com cama de casal, cozinha completa, banheiro e uma sala de estar com televisão.

As diárias custam a partir de R$765 e os interessados podem fazer as reservas na “Casa Céu” por meio do Airbnb.