Goiás em alerta para chuvas de até 80 mm no sábado (30); veja a previsão do tempo

Avanço de frente fria no Sudeste do Brasil influenciará condições climáticas no estado

Samuel Leão - 29 de novembro de 2024

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Com a chegada do final de semana, é sempre bom levar em consideração a previsão do tempo para alinhar os planos. Dito isso, diversas regiões de Goiás poderão ter chuvas fortes, que chegam aos 80mm de precipitação e vem acompanhadas de rajadas de vento de até 70km/h.

De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira (29) pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o avanço de uma frente fria no Sudeste do Brasil influenciará as condições climáticas em Goiás no sábado (30).

O estado deve registrar pancadas de chuva com acumulados variando, e média, entre 05 mm e 50 mm, apesar de possíveis casos mais acentuados e também da ocorrência de raios.

As regiões com maior previsão de chuva são o Sudoeste, onde o acumulado pode alcançar 50 mm em cidades como Jataí e Rio Verde, e a região Sul, que inclui municípios como Itumbiara, com previsão de 30 mm.

Goiânia deve registrar cerca de 20 mm, enquanto outras localidades, como Anápolis, podem atingir 25 mm, com temperaturas que variam de 19 °C a 28 °C e 18 °C a 31 °C, respectivamente.

Nas áreas Norte e Oeste, os índices são mais baixos, em torno de 20 mm. Cidades como Porangatu e Araguapaz devem ter chuvas que variam entre 05 mm e 15 mm, além de temperaturas com mínimas de aproximadamente 22 °C e máximas de 34 °C.

O Cimehgo alerta para o potencial de tempestades intensas, que podem causar alagamentos, quedas de árvores e danos à infraestrutura. Recomenda-se que a população redobre a atenção a possíveis mudanças rápidas no clima e mantenha-se atualizada sobre os alertas emitidos pelas autoridades meteorológicas.