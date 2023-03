Goiânia vai receber Expofavela e melhores negócios podem ganhar R$ 20 mil; veja como participar

A maior feira de empreendedorismo da América Latina direcionada ao público das favelas e das periferias, o ExpoFavela, já tem data marcada para desembarcar em Goiânia.

O evento está previsto para acontecer entre os dias 19 e 20 de maio, no Centro de Convenções, que fica no Setor Central, na capital.

A feira tem como objetivo conectar os empreendedores das favelas e periferias goianas a investidores e empresários bem-sucedidos, além de gerar conhecimento, oportunidades, relacionamentos e outros negócios.

Durante o evento, estão previstas diversas atividades como exposições, conferências, mentorias, rodada de negócios, shows com cantores, apresentações culturais, encontros, games, entre outras atrações.

Empreendedores, palestrantes, voluntários e artistas que quiserem participar do evento devem realizar as inscrições, de forma online, por meio do site da ExpoFavela.

Os dez melhores negócios escolhidos irão participar de um reality show e o vencedor receberá um prêmio de R$ 20 mil.