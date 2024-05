Preso motorista envolvido em grave acidente que matou policial de Anápolis e outros três militares

Após a conclusão do laudo pericial, a responsabilidade do acidente foi atribuída ao veículo de grande porte, que teria invadido a pista contrária

Samuel Leão - 11 de maio de 2024

Motorista responsável por acidente que matou quatro policiais é preso, na BR-153. (Foto: Divulgação)

O motorista do caminhão, envolvido no acidente que ocorreu dia 24 de abril e matou quatro policiais na BR-364, foi localizado e preso em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (10). A prisão aconteceu na BR-153.

No momento da abordagem, o homem conduzia um caminhão carregado de soja, saindo de Porangatu com destino a Santos, e foi encontrado entre Morrinhos e Itumbiara.

Após a conclusão do laudo pericial, que atribuiu a responsabilidade do acidente ao veículo de grande porte, que teria invadido a pista contrária, a Justiça do Estado emitiu um mandado de prisão em desfavor do motorista. Depois de passar pelo exame de corpo de delito, ele foi conduzido para o presídio de Sarandi, no sul de Goiás.

Em tempo

Anderson Kimberly Dourado de Queiroz, Diego Silva de Freitas, Luziano José Ribeiro Júnior e o anapolino Gledison Rosalen Abib trafegavam em uma caminhonete do Comando de Operações de Divisa (COD) quando um caminhão tombou sobre eles, na BR-364.

Três deles faleceram ainda no local do acidente, na altura do município de Caçu, e o quarto, que era Gledison, foi levado para um hospital da região em estado grave – mas também não resistiu.

À época, autoridades prestaram as condolências e um cortejo foi realizado, passando pela região Central de Goiânia e mobilizando dezenas de viaturas policiais.