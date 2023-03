Jovem revela o porquê de ter tomado a difícil decisão de proibir a mãe de ver a neta

Uma jovem contou no Reddit o porquê de ter tomado a complicada decisão de proibir a mãe de ver a filha dela e as razões impressionaram os internautas.

Sem se identificar, a moça explicou que precisou fugir de casa quando tinha 18 anos e essa foi a melhor decisão, na época, por ter sido vítima de abusos e violências por parte da mãe e do padrasto.

“Tive minha comida roubada (comida que eu mesma comprava com dinheiro do meu trabalho) de dentro do meu quarto, meu computador quebrado como forma de vingança, e sofri diversas agressões que chegaram até mesmo a envolver a polícia”, contou.

Depois de alguns anos, a jovem teve um bebê e disse que não confia em deixar a pequena com a avó. Inclusive, segundo ela, a irmã mais velha também não tem contato nenhum com a mãe, muito menos os sobrinhos com a idosa.

“Ela nunca ligou para minha filha e nem mesmo desejou um feliz aniversário a ela. Não consigo permitir que ela faça com minha filha o que fez comigo e minha irmã”, desabafou.

“Depois de todo esse tempo eu ainda sigo em tratamento psiquiátrico por causa do que me aconteceu. Ela até mesmo tentou tirar minha filha a força do colo da minha prima”, concluiu questionando se está exagerando.

Os internautas ficaram chocados com a história e apoiaram a jovem mãe. “Se essa mulher só te fez mal, não faz o menor sentido deixá-la próxima à sua filha”, disse uma pessoa.

“Você está certa em proteger sua filha! Quanto mais distante, melhor”, confirmou outra.