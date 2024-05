6 características que mostram que uma pessoa tem decência

Existem alguns hábitos que classificam essas pessoas, que são muito queridas por todos

Anna Júlia Steckelberg - 19 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Se você procurar agora no Google o que determina quando uma pessoa tem decência, você vai encontrar artigos relacionando esse indivíduo a honra, virtude, dignidade, ética e justiça.

Sendo assim – e levando ao pé da letra -, uma pessoa decente é aquela que possui muita empatia, não é extravagante, possui opiniões sólidas e é honesto.

Mas para além disso, trata-se também de uma pessoa serena, discreta, modesta e que não busca ser o centro das atenções.

Quer saber mais? Preparamos um compilado aqui sobre esse tipo de pessoa!

6 características que mostram que uma pessoa tem decência

1. É gentil

Talvez a gentileza seja o ponto chave para classificar uma pessoa como decente.

É a partir dessa característica que esse indivíduo consegue acumular muitos amigos e se tornar uma pessoa querida por onde chefa.

2. Tem postura em todo ambiente

Essas pessoas possuem muita postura e cabeça erguida em qualquer situação.

É normal que de longe os outros reconheçam aquela postura de liderança e empoderamento daquele que tem decência.

3. Forte confiança

Uma pessoa decente é aquela que vai te fazer abordagens destemida e bem segura de si, ela vai apostar todas as fichas naquela atitude.

Além disso, ela vai exalar confiança, onde ela chega, os olhos são voltados para si e todos veem sua coragem e imponência.

4. É solícito

Dar atenção para as pessoas é outro ponto importante que essas pessoas carregam no coração.

Por mais que o assunto não lhe seja atraente ou não faça sentido, aquele que é decente escuta e deixa o outro se expressar; isso é sinônimo de educação, humildade e atenciosidade.

5. Possui empatia

Dialogando com o tópico anterior, ser uma pessoa boa e decente certamente é ser alguém empático! E o que queremos dizer com isso?

Bom, quando nos referimos à empatia, queremos dizer que essa pessoa consegue ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor e as circunstâncias.

6. Humildade

Por fim, mais um traço marcante de uma boa decente: humildade!

Ter uma pessoa dessas por perto é saber que ela nunca se sentirá superior aos outros, nunca vai olhar para ninguém sobre o ombro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!