Madrinhas abandonam casamento em protesto à atitude da noiva: “inaceitável o que ela fez”

Viralizou na internet o relato de uma madrinha de casamento, que decidiu expor a atitude “tóxica” da noiva ao proibir que uma amiga utilizasse óculos de grau durante todo o dia da festividade. Os internautas ficaram revoltados com a situação.

A mulher, que não quis se identificar no Reddit, explicou que já não era a primeira vez que a protagonista da cerimônia criava cenários conflituosos. Desta vez, prestes a entrar na igreja, ela ordenou que o óculos da amiga fosse retirado.

A madrinha respondeu que não usaria durante as fotos, mas que precisaria dele nos demais momentos para enxergar melhor. A noiva ficou muito brava e, aos gritos, disse que não concordava com isso.

As demais amigas ficaram furiosas com a atitude dela e decidiram protestar pela colega, vítima da histeria. “Elas disseram que iam embora junto com a madrinha dos óculos se ela fosse obrigada a sair”, contou.

“A noiva achou que estavam blefando e se espantou quando todas saíram e foram comer em um restaurante juntas”, relembrou.

Depois do surto, a noiva voltou atrás e tentou recuperar as amigas, mas já era tarde. “Elas não só recusaram como também cortaram contato com a noiva. O casamento seguiu sem as madrinhas e os convidados ficaram chocados”.

“Segundo as coisas que ouvi, esse caso do óculos foi apenas um de vários que a noiva causou. Isso fez elas se afastarem definitivamente”, finalizou o relato no fórum virtual.

Repercussão

Nos comentários, os usuários ficaram incrédulos com o egoísmo da protagonista. “Meu Deus, que mulher doida. Só pensa em si própria”, disse uma.

“Agora ela vai pagar por todo o mal que causou. Bem feito! É inaceitável o que ela fez”, destacou outra usuária.