6 cidades com praia que são as mais seguras para passar as férias

Pesquisa especializada em segurança rankeou as regiões que são tranquilas de fazer uma visitinha e passar uns dias com o pé na areia

Magno Oliver - 10 de dezembro de 2024

(FOTO: Tânia Rego / Agência Brasil)

Se você pudesse viajar todo ano para conhecer cidades totalmente seguras e com praia, qual o primeiro lugar que você visitaria?

Se a primeira coisa que você olha antes de escolher um destino é a segurança, trouxemos uma lista que pode te ajudar.

O Anuário 2024 das Cidades Mais Seguras do Brasil classificou um ranking de cidades com base na taxa de assassinatos a cada 100 mil habitantes.

Os dados são do IBGE e do Ministério da Saúde, com número de mortes por cidade classificadas de acordo com o CID-10 da Organização Mundial de Saúde (OMS).

6 cidades com praia que são as mais seguras para passar as férias

1. Palhoça (SC)

Palhoça fica a 15 km de distância da capital catarinense. Localizada na região metropolitana de Florianópolis, a cidade é repleta de belezas naturais. A região de praia possui uma taxa de violência de 5,9 mortes por 100 mil habitantes.

2. São José de Ribamar (MA)

Com 250 mil habitantes, São José de Ribamar é famosa pelo seu turismo religioso. Assim, o destaque vai para o Santuário de São José de Ribamar. A região conta com uma taxa de 8,7 assassinatos a cada 100 mil habitantes. É a segunda cidade de praia mais segura do Brasil.

3. Itajaí (SC)

Itajaí fica localizada no litoral norte de Santa Catarina, ao lado de Balneário Camboriú e Navegantes. A região tem muitas belezas naturais e praias paradisíacas. O município conta com mais de 270 mil moradores e uma média de 8,8 mortes a cada 100 mil habitantes. É a terceira cidade de praia mais segura do Brasil.

4. Santos (SP)

Santos é a cidade famosa pelo maior complexo portuário da América Latina, além de ser o município litorâneo mais populoso de São Paulo. A população é de cerca de 425 mil pessoas e um índice de 9,1 mortes a cada 100 mil habitantes. É a quarta cidade de praia mais segura do Brasil.

5. Paço do Lumiar (MA)

Ela tem 150 mil habitantes e está localizada na Região Metropolitana de São Luís. Assim, é famosa por seu turismo ecológico que conta com praias, manguezais, rios e igarapés. Paço do Lumiar tem uma média de 9,3 mortes por 100 mil moradores. É a quinta cidade de praia mais segura do Brasil.

6. Florianópolis (SC)

Por fim, a capital de Santa Catarina, região Sul do Brasil, é uma das mais procuradas por quem busca qualidade de vida. A população de Florianópolis conta com aproximadamente 560 mil pessoas. Ela apresenta um índice de 10 assassinatos a cada 100 mil habitantes e é a quinta cidade de praia mais segura do Brasil.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!