Motorista de app fica surpreso ao ouvir o que a esposa do passageiro está com vontade de fazer

Viralizou recentemente nas redes sociais um vídeo satírico que mostra um passageiro de um carro de aplicativo conversando com a esposa.

A postagem foi feita no Instagram por Julio Divacci. Na rede social ele se identifica como sendo “humorista e personal trainer”.

O diálogo do casal começa com o homem falando que comprou algemas para utilizar com a mulher na cama e realizar fetiches.

Os dois permanecem conversando. Em determinado momento do vídeo é possível ver a surpresa do motorista ao ouvir que a esposa está com vontade de ouvir o marido imitar um galo.

Para puxar assunto com o passageiro, o condutor do veículo diz que “faz o cachorro” com a mulher. Quando questionado sobre como é, ele late.

O vídeo de humor fui publicado no Instagram e já com milhares de visualizações e diversos comentários de usuários se divertindo com a situação.

“O cara meteu a do cachorro para não constranger com o tanto que sorria”, disse um.

“As mulheres estão meio veterinárias na cama né? É cada animal que estão gostando!”, comentou outra.