Curso de especialização gratuito e a distância com certificado pelo MEC abre inscrições

Se você está buscando uma oportunidade para alavancar sua carreira, essa pode ser a oportunidade ideal

Pedro Ribeiro - 05 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está buscando uma oportunidade para alavancar sua carreira, um curso de especialização gratuito pode ser exatamente o que você precisa.

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG), em parceria com o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), acaba de abrir inscrições para o curso de especialização a distância em Gestão Pública Municipal, com certificado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Curso de especialização gratuito e a distância com certificado pelo MEC abre inscrições

Com 150 vagas disponíveis, essa especialização é uma chance imperdível para quem já concluiu a graduação e deseja se aprofundar na área de gestão pública.

Apesar de ser majoritariamente a distância, o curso contará com encontros presenciais, garantindo uma formação completa e de qualidade.

As vagas serão distribuídas nos seguintes polos presenciais:

18 vagas para o polo de Cerro Largo;

26 vagas para o polo de Esteio;

18 vagas para o polo de Herval;

18 vagas para o polo de Mostardas;

18 vagas para o polo de Santa Vitória do Palmar;

26 vagas para o polo de Santo Antônio da Patrulha;

26 vagas para o polo de Três de Maio.

Quem pode se inscrever?

As vagas serão preenchidas seguindo uma ordem de prioridades bem definida:

Portadores de diploma de curso superior que atuem em órgãos públicos e tenham vínculo permanente. Portadores de diploma de curso superior que atuem em órgãos públicos com vínculo temporário. Graduados em qualquer área do conhecimento que tenham interesse específico em gestão pública.

Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 22 de dezembro de 2024 e devem ser realizadas pelo site oficial da Universidade Federal do Rio Grande. Clique aqui e saiba mais!

Então, não deixe para a última hora! Garanta sua vaga nesse curso de especialização gratuito que pode fazer toda a diferença na sua carreira.

Com uma formação sólida e reconhecida, essa especialização é ideal para quem quer ampliar conhecimentos, conquistar novas oportunidades e contribuir para uma gestão pública mais eficiente.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!