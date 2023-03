Pelo menos quatro cidades poderão receber chuva em Goiás na terça-feira (28); saiba quais

Enquanto o sol retorna com tudo em grande parte de Goiás, ao menos três cidades goianas devem receber chuvas durante a terça-feira (28).

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) indicou que a previsão é de que Porangatu (05 mm), Ceres (03 mm) e Goianésia (04 mm) e Goiânia (1 mm)possam receber uma certa quantidade de água. No entanto, as altas temperaturas devem se manter.

Segundo o boletim meteorológico, a região Norte do estado terá os maiores índices de chuva, podendo até mesmo registrar 08 mm.

Para mais, as regiões Leste e o Centro também devem apresentar chuvas isoladas, contando com um volume máximo esperado de água de 05mm.

Por outro lado, os municípios pertencentes ao Oeste, Sul e Sudoeste de Goiás devem manter o tempo firme ao longo do dia.

As temperaturas mínimas no estado podem chegar à 16°C, enquanto a máxima se elevará, podendo alcançar 33°C. A umidade do ar seguirá em queda, variando entre 30 e 95%.