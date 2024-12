Mega-Sena tem ganhador em município goiano; veja os números do último sorteio

Vencedor levou bolada de mais de R$ 50 mil

Natália Sezil - 08 de dezembro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Um apostador de Goiás tirou a sorte grande no último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (07), quando acertou cinco dezenas do concurso 2805. Ele levou para casa a quantia de R$50.629,15.

A aposta é de Nazário, cidade a 70 km de Goiânia. O bilhete foi registrado na Loteria Tio Patinhas, no Setor Central do município. O sortudo leva essa bolada sozinho, já que a aposta foi simples, com apenas uma cota.

Agora, o vencedor tem até 90 dias para retirar o prêmio em uma agência da Caixa, aonde deve se dirigir com documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado.

Outros ganhadores goianos também aparecem na lista, mas com apenas quatro acertos – ganham, portanto, R$1.130,40. As cidades que mais acertaram quatro dezenas foram Goiânia, com 43 ganhadores, Aparecida de Goiânia, com 11 vencedores, e Caldas Novas e Rio Verde, com 5 sortudos cada.

Confira os números sorteados

01- 06- 24- 47 – 55 – 58

Próximo sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 2806, acontece na terça-feira (10), com o prêmio estimado de R$ 3,5 milhões. A aposta mínima é de R$ 5,00.