Programa de casas a custo zero se estende para mais três municípios de Goiás nesta segunda-feira (27)

Nesta segunda-feira (27), a Agência Goiana de Habitação (Agehab) expandiu as inscrições do programa “Pra Ter Onde Morar”, que oferece aos goianos casas a custo zero, para mais três municípios. Com isso, a partir de agora, os moradores de Santo Antônio de Goiás, Itaguaru e Ivolândia também poderão concorrer.

Além disso, já na quinta-feira (30), serão incluídas as cidades Córrego do Ouro e Aruanã.

Para que o programa pudesse se expandir, o Governo Federal investiu cerca de R$127 mil em cada unidade, e as prefeituras foram responsáveis pela disponibilização dos lotes e infraestrutura.

Ao todo serão ofertadas 30 casas gratuitas para Santo Antônio de Goiás, 26 em Itaguaru, 50 em Ivolândia e Aruanã, além de 30 em Córrego do Ouro.

Os interessados em participar podem se inscrever por meio do site da Agehab. Uma outra forma de realizar o cadastro é indo presencialmente em um dos pontos de apoio disponibilizados nos municípios.

Para participar é necessário contar com renda de até um salário mínimo, não ser beneficiário de nenhum programa de moradia prévio, possuir inscrição atualizada no CadÚnico, assim como ter morado por ao menos três anos na cidade escolhida.

Segundo o Governo Estadual, esta primeira etapa conta com 1.369 unidades em construção. A expectativa é de que já nas próximas possam ser alcançadas 06 mil moradias disponibilizadas.