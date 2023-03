O Brasil é um país multicultural e diverso, com uma mistura de etnias e tradições que se refletem em seus nomes e sobrenomes. Muitos sobrenomes comuns no Brasil têm origem portuguesa, mas também há influências de outras culturas, como a africana e a indígena.

Antes de apresentá-los é importante ressaltar que esses são apenas alguns exemplos de sobrenomes comuns no Brasil e seus significados. Cada nome e sobrenome tem sua própria história e origem, refletindo a diversidade e a riqueza cultural do país.

6 sobrenomes comuns no Brasil e que poucos sabem o verdadeiro significado

1. Silva

Provavelmente o sobrenome mais comum no Brasil, Silva tem origem portuguesa e significa “floresta” ou “selva”. Segundo a tradição, ter o sobrenome Silva era um privilégio dado apenas às pessoas nobres e influentes em Portugal.

2. Santos

Também de origem portuguesa, Santos é um sobrenome comum entre os brasileiros e significa “santo” ou “santificado”. Acredita-se que o sobrenome tenha surgido a partir da devoção a santos e virgens em Portugal e a todos os nascidos no dia de Todos os Santos,

3. Souza

Outro sobrenome de origem portuguesa, Souza significa “bosque” ou “floresta de salgueiros”. É um sobrenome muito comum no Brasil e pode ter sido adotado por pessoas que viviam em áreas com esse tipo de vegetação.

4. Oliveira

De origem portuguesa, Oliveira significa “árvore de oliveira”. É um sobrenome comum entre os brasileiros e pode ter sido dado a pessoas que viviam perto de plantações de oliveiras ou que trabalhavam com a produção de azeite.

5. Pereira

Também de origem portuguesa, Pereira significa “árvore de pêra”. Esse chamamento é muito comum no Brasil e foi adotado para definir as pessoas que viviam perto de pomares de pereiras ou que trabalhavam com a produção de peras.

6. Costa

De origem portuguesa, Costa significa “encosta” ou “litoral”. É um sobrenome antigo que remetia a pessoas que viviam perto do mar ou em áreas montanhosas.

