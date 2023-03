Homem desmarca o casamento na hora após descobrir o que a noiva fez: “acabou”

Descobrir uma traição é uma situação comumente difícil de lidar, mas desmascarar a própria noiva, dias antes do casamento, com mentiras imperdoáveis pode ser ainda pior.

Foi o que aconteceu com um homem, que preferiu não se identificar no Reddit. Segundo o noivo, a desconfiança começou com algumas saídas misteriosas e justificativas distorcidas da parceira.

O usuário do fórum virtual contou que, em um dia de trabalho, chegou em casa e procurou pela companheira, mas ela não estava lá. Ele aguardou por mais três horas e a mulher continuou desaparecida.

“Sem resposta. Aproximadamente às 13h30, enviei uma mensagem de texto à sua amiga e perguntei se ela estava bem. Eu estava muito preocupado”, disse no relato.

“Minha noiva acaba voltando para casa e pede desculpas por ter demorado mais do que o esperado. Ela explicou que havia saído com a amiga um pouco”, explicou.

No entanto, para a surpresa dele, a amiga desinformada deixou escapar ao noivo que não tinha notícias da suposta traidora, já que elas não se viam há dias.

Então, o homem achou justo verificar o registro de ligações, já que ele tinha acesso à conta telefônica dela. Lá, ele percebeu algumas chamadas com um número desconhecido e decidiu interrogá-la.

O traído pediu para a, até então, noiva que mostrasse as mensagens do WhatsApp e depois de muita discussão ela confessou o envolvimento com um colega de trabalho, 20 anos mais velho.

Nas mensagens foi possível perceber nitidamente o romance dos dois. “Eram textos de natureza sexual e também falando muito sobre mim. Ela dizia como queria estar com ele e como eles são essencialmente apaixonados”, desabafou.

Com isso, ele preferiu anular todo o casamento. “Acabou! Não posso mais confiar nesta mulher”, concluiu.

Nos comentários, milhares de internautas se compadeceram da história lamentável dele, principalmente pelo fato da noiva ter o culpabilizado pela traição, alegando que ele era “ausente demais”.

“Muito típico do narcisista jogar a culpa dos erros na própria vítima. Não se martirize por isso! Você não tem culpa das infidelidades dela”, disse uma mulher.