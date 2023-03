Quando as mulheres estão interessadas nos homens, elas começam a reparar algumas coisas que talvez para eles isso não faz o menor sentido.

Mas a real é que essas “coisas” são cruciais para a avaliação delas do potencial do cara para engatar em um relacionamento ou não.

6 coisas que as mulheres reparam nos homens e muitos não percebem:

1. Gentileza

Começando nossa lista, obviamente a mulherada vai notar a gentileza do homem pelo qual estão se envolvendo.

Logo, elas vão avaliar como ele trata as outras pessoas, principalmente os prestadores de serviço, familiares e elas, propriamente dito.

2. Inteligência emocional

Para as mulheres é muito importante estarem ao lado de um homem com inteligência emocional.

Afinal, esse traço determina como ele lida com seus sentimentos, instintos e reações.

3. Cuidado com a aparência

Pode parecer bobo, mas as mulheres se importam muito com um homem que se preocupa com a aparência, estilo e cuidado com a saúde.

Isso porque, um cara que possui essa cautela, não vai querer andar por aí desleixado ou de qualquer jeito.

4. Boa postura

Uma coluna ereta e olhar fixo no horizonte também é outra coisa que elas reparam neles e que, aliás, até deixa o cara mais atraente.

Uma pesquisa desenvolvida em 1997 mostrou que os rapazes que permanecem com a coluna posicionada para a frente, e não devidamente erguida, transmitem fraqueza e insegurança. Logo, não atraiam as mulheres.

5. Forte confiança

Para as mulheres, um homem com uma forte confiança, que faz abordagens destemida e é bem seguro de si possui muitos pontos com elas.

Afinal, esse cara vai exalar confiança por onde chegar, possuindo todos os olhos voltados para si.

6. Antenado sobre o que está acontecendo no mundo

Por fim, outra característica que deixa qualquer homem atraente e as mulheres caidinhas é o vasto conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo.

Nossa recomendação para eles é irem atrás de fontes confiáveis e passar a saber sobre os últimos acontecimentos mundo afora.

