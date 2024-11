Banha de porco ou óleo de soja? Especialistas dizem qual é o melhor para a saúde

Anna Júlia Steckelberg - 24 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Escolher o tipo de gordura para cozinhar pode gerar dúvidas, especialmente quando as opções são a tradicional banha de porco e o popular óleo de soja.

Ambos são amplamente utilizados na culinária brasileira, mas possuem diferenças significativas em composição, benefícios e possíveis impactos à saúde.

A banha de porco, que já foi amplamente utilizada no passado, voltou a ganhar espaço na cozinha.

Ela é rica em ácidos graxos monoinsaturados, os mesmos encontrados no azeite de oliva, e apresenta um ponto de fumaça elevado, o que significa que suporta temperaturas mais altas sem liberar substâncias tóxicas.

Apesar disso, é uma gordura animal e possui altos níveis de colesterol e gorduras saturadas, que, em excesso, podem contribuir para doenças cardiovasculares.

Já o óleo de soja, um dos mais consumidos no país, é de origem vegetal e possui gorduras insaturadas que podem ajudar na redução do colesterol LDL (o “ruim”) quando utilizado com moderação.

No entanto, ele apresenta desvantagens, como o baixo ponto de fumaça, que libera substâncias nocivas quando superaquecido, além de ser mais processado e, frequentemente, conter gorduras trans.

Especialistas destacam que a escolha entre os dois depende do uso e da dieta de cada pessoa.

Para frituras rápidas, a banha pode ser mais estável. Já o óleo de soja é mais acessível e versátil para outras preparações, como salteados e refogados.

O mais importante é evitar exageros e combinar esses óleos com uma alimentação equilibrada, rica em alimentos naturais.

Independentemente da escolha, é sempre recomendável consultar um nutricionista para avaliar qual tipo de gordura é mais adequado ao seu estilo de vida e condições de saúde.