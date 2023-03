Jovem de Anápolis que teve 60% do corpo queimado se recupera e sonha em fazer faculdade

No último dia 15, a jovem Annelise Lopes Andrade completou 18 anos. Ela foi vítima de um acidente em 2021, no qual teve 60% do seu corpo queimado por um experimento no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, em Anápolis.

Em entrevista ao Portal 6, Di Carneiro, mãe da jovem, contou que a filha está se recuperando. Ela segue fazendo fisioterapia e dermoterapia com aplicação de corticoides, cerca de um ano e meio após o acidente.

“Ela ainda está muito abalada emocionalmente, procuro não deixar ela sozinha quando não está bem”, relatou a mãe.

Devido ao choque causado pelo acidente, a jovem segue com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Ela também continua sendo medicada com antidepressivos e estabilizadores de humor.

Atualmente, Annelise trabalha com maquiagem, mas a mãe afirma que outras ideias de carreira estão sendo estudadas.

“Sonha em fazer biomedicina, porém ainda não temos condições financeiras para ela entrar”, contou.

Outra opção também seria o curso de estética, mas por enquanto a garota pretende continuar com as maquiagens, até adquirir condições para custear os estudos.

O acidente aconteceu em novembro de 2021, durante uma experiência no laboratório do colégio, com o chamado “fogo invisível”, uma mistura de fósforo, álcool e água que acabou queimando o corpo da jovem.

Na data, o coordenador pedagógico foi indiciado por abandono de incapaz qualificado, pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)