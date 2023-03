A 130 km/h, carro colide contra semáforo e causa lentidão no trânsito em frente ao Brasil Park Shopping

Na madrugada desta quinta-feira (30), um veículo que transitava em alta velocidade pela Avenida Brasil, em frente ao Brasil Park Shopping, em Anápolis, colidiu frontalmente contra um semáforo. Por conta do acidente, o trânsito no local segue lento.

O equipamento ficou totalmente destruído e, por isso, o trânsito teve que ser gerido pelos agentes da CMTT, que seguem por lá realizando o controle do fluxo na via.

Em entrevista ao Portal 6, o agente Gomes, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), afirmou que a colisão teria acontecido por volta das 03h e o velocímetro do carro chegou a ficar travado em 130 km/h, sendo que a velocidade na região é de 60 km/h.

Conforme o agente, a probabilidade é de que o carro descia a pista, quando perdeu o controle do carro e chocou contra o semáforo – que fica logo após a entrada do shopping.

“O carro estava em alta velocidade, o velocímetro ficou travado em 130km/h. Ainda não sabemos quem seria o condutor”, relatou.

Ao ser indagado acerca do nome vinculado à placa do veículo, o agente afirmou que esse dado seria apenas uma pista, mas não indicaria quem realmente estava no volante. Segundo ele, possivelmente a batida foi causada por um jovem.

Sem a identificação do motorista, o Portal 6 não conseguiu detectar o estado de saúde tampouco se ele chegou a ser encaminhado para alguma unidade de saúde.