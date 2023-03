Carro com adesivo ousado chama atenção nas ruas de Goiânia

É relativamente comum encontrar algum carro circulando nas ruas de Goiânia com um adesivo peculiar e inusitado. Dessa vez, um automóvel foi flagrado trafegando na capital, mas com uma figurinha bastante ousada.

O vídeo foi registrado por um motorista que passava pela Avenida Bernardo Sayão no momento e divulgado nas redes sociais na quarta-feira (29).

Na gravação, é mostrado um carro da marca Toyota de cor cinza circulando pela via com um adesivo que remete a uma plataforma de conteúdos adultos.

Na web, a filmagem não passou despercebida entre os internautas que se divertiram com a frase colocada no automóvel e a ousadia do motorista.

“E ainda tem gente quem me pergunta porque eu não moraria em outra cidade. Eu amo goiana demais”, escreveu um. “Não é possível, mano kkk”, disse outro.

Apesar da cena inusitada, o proprietário do veículo não foi identificado. Veja!