Jovem descobre do que a sogra foi capaz e decide não perdoar: “passou dos limites”

Uma jovem decidiu compartilhar o caso atípico que vivenciou com a família do noivo após informar que iria se casar com ele e descobrir que teria de passar por um teste para comprovar que é “boa o suficiente” para o rapaz. “Passou dos limites”, disse.

Sem se identificar, a moça contou no Reddit a surpresa que foi ouvir da cunhada e da sogra sobre as etapas para mostrar melhor as habilidades. Indignada, ela decidiu não perdoar.

“Eu e meu namorado estamos juntos há três anos e a família dele sempre foi muito amigável comigo. Quando mencionamos que vamos morar juntos, durante um jantar com a família dele, seus pais e irmãos ficaram felizes por nós, porém minha cunhada mais nova rapidamente perguntou se eu ‘não faria o teste’”, começou.

Questionando mais sobre como seria o “teste”, a jovem descobriu que teria que apresentar o potencial culinário, habilidades com a limpeza e bons modos perante situações adversas.

Durante a conversa desconfortante, ela ouviu da sogra que “ela deverá largar o emprego para assumir todo o trabalho doméstico, para o filho ter uma vida mais tranquila'”.

“A mãe dele e as esposas de seus três irmãos são donas de casa e, embora eu respeite a escolha delas, eu não quero abandonar minha carreira”, desabafou no fórum virtual.

Apesar do namorado não dar a mínima para nada disso, ele encorajou a futura esposa a realizar o teste, para que a mãe a deixasse em paz. A atitude deixou a moça ainda mais chateada.

“Ele acha uma tradição divertida e que todos esperavam que eu aceitasse de qualquer maneira”, desabafou pedindo opiniões dos internautas.

Nos comentários, os usuários do Reddit ficaram impressionados com o relato. “Meu Deus! É um casamento ou um termo de escravidão? Servir ao marido e deixar a vida dele mais tranquila? O que é isso?”, questionou uma mulher revoltada.

“Deixe seu namorado fazer um teste também. Ele deve trocar os pneus, óleo e arrumar todo o motor do carro. Depois pode levantar objetos pesados e testar suas habilidades de encanador. Seu pai e irmãos podem julgá-lo e decidir se ele está preparado para ser um bom marido”, sugeriu outra moça.