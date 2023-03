Professora desiste da profissão e frase dita por ela está chocando o mundo

Uma professora decidiu fazer uma declaração nas redes sociais, renunciando o cargo, e deixou uma grande lição – que está chocado o mundo.

Diana Clarissa vive em Sinaloa, no México, e explicou que trabalhou durante oito anos em uma escola e saiu, por seis meses, de licença maternidade.

Ao retornar, a docente questionou à Secretaria de Educação Pública de Culiacán se poderia receber o acerto e as bonificações por todo o tempo de empenho no colégio.

Imediatamente, Diana ouviu um “não” do órgão e uma sugestão para que ela procurasse a administração da escola para reaver os direitos.

“Hoje reiterei que tomei a melhor decisão! Perguntei apenas por curiosidade se me correspondia algum acordo, compensação ou algo por meus mais de 08 anos de serviço, e me disseram que não, que eu poderia pedir minha compensação de desemprego”, desabafou a docente.

A falta de valorização para Diana foi a gota d’água. Segundo ela, não há amor à profissão que a faça ser tão humilhada outra vez.

“O problema é que com vocação eu não sustento a minha família. Com vocação não pago as contas nem os recibos. Infelizmente, quando temos família, percebemos que um salário de professor não é suficiente”, destacou a professora.

“Espero que um dia paguem salários dignos aos professores”, concluiu a mexicana.