Concurso público da Câmara de Anápolis tem banca definida; confira as vagas

O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Domingos Paula (PV), assinou, nesta sexta-feira (31), a definição do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) como responsável pela banca de concurso público para aplicar as provas do certame.

Ao todo, estão sendo ofertadas 15 vagas para contratação imediata, sendo 12 para ensino superior e 03 para o ensino médio, além da formação do cadastro de reserva.

Os salários variam em valores entre R$ 4 mil e R$ 5 mil. Em coletiva, foi esclarecido que a previsão é dos aprovados serem empossados ainda em 2023.

A publicação do edital deverá ocorrer em aproximadamente 30 dias. As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 78 para as vagas de assistente e R$ 98 para as vagas de analista. Contudo, haverá também a possibilidade de isenção da taxa mediante comprovação da hipossuficiência financeira e a oferta de vagas para cotistas.

Dentre os cargos de nível superior, foram ofertadas as áreas de Administração, Analista de Sistemas, Arquivologia, Comunicação Social, Direito, Enfermeiro do Trabalho, Letras, Pedagogia, Psicologia Organizacional, Relações Públicas e Web Designer.

Para nível médio, serão vagas de Assistente Administrativo e Assistente Administrativo Técnico de Informática. Após a aprovação, o próximo passo é a publicação do extrato de contrato no Diário Oficial do Município, em seguida haverá a elaboração e aprovação do edital.

Segundo Maurílio da Silveira, procurador geral da Câmara Municipal de Anápolis, a escolha do Idib se deu sobre o olhar analítico da casa. “Buscamos, dentre diversas instituições educacionais, aquela que melhor adequa-se às necessidades da Câmara Municipal, dentro de uma questão de economicidade e de Know-how“, relatou.

A negociação estabeleceu que a Câmara não fará nenhum tipo de aporte financeiro para o processo seletivo. O mesmo se dará diretamente através das taxas de inscrição do concurso. A empresa responsável ficará com qualquer eventual lucro.