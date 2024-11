Bairros em Anápolis poderão ficar sem água nos próximos dias; confira

Registros serão temporariamente fechados, de modo que o abastecimento será afetado

Samuel Leão - 28 de novembro de 2024

Abastecimento pode ser afetado por manutenções em reservatórios (Foto: Reprodução)

A Saneago anunciou a execução de manutenções programadas em Anápolis, com o intuito de aprimorar o abastecimento da cidade. Portanto, no próximo sábado (30) e na segunda-feira (02), pelo menos cinco bairros devem enfrentar uma interrupção no abastecimento.

Isso ocorre, inicialmente, em razão de uma manutenção prestada em uma válvula redutora de pressão, situada na Avenida Cachoeira Dourada, no bairro Paraíso. Esse serviço deve ocorrer entre as 07h30 e as 18h.

Portanto, os registros serão temporariamente fechados, de modo que o abastecimento será afetado, já no sábado (30), no bairro Novo Paraíso.

Na sequência, os serviços avançam para uma interligação de redes de distribuição de água na Avenida Federal, entre as ruas São José e Santo Antônio, na segunda (02), no Bairro Jardim Esperança. Os serviços estão programados para ocorrer entre as 08h e as 14h.

Assim, os registros também serão temporariamente fechados, afetando os bairros Industrial Munir Calixto, Jardim Esperança, Residencial Girassol e Residencial Nova Aliança.

A concessionária ressaltou que o fornecimento deverá ser retomado de forma gradual, conforme as manutenções forem concluídas. Por fim, foi feito o pedido para que os consumidores façam o uso consciente das reservas de água, visando evitar o esgotamento total e consequentes transtornos.