Ferrovia que liga Goiás ao Porto de Santos (SP) pode ser concluída em breve, anuncia operadora

Goiás pode realizar um sonho antigo do agronegócio de ter uma malha ferroviária para escoamento de produtos conectado diretamente com o Porto de Santos (SP), no litoral paulista, ainda no primeiro semestre deste ano.

A previsão é da Rumo, operadora de linhas férreas responsável pelas obras da Malha Central da Ferrovia Norte-Sul, que passa por Goiás.

O anúncio foi feito durante a feira Tecnoshow Comigo, realizada em Rio Verde nesta semana, onde a concessionária apresentou perspectivas para concluir as obras até o final do mês de junho.

Ao Portal 6, o diretor comercial para grãos nas Operações Norte e Central da Rumo, Altamir Perottoni Junior, destacou o potencial da integração de Goiás com a linha de ferro para se tornar mais competitivo no país.

“Com o ganho de eficiência logística e competitividade, a tendência é que Goiás veja a produtividade crescer em setores que hoje já são representativos para sua economia, como o agro e a indústria”.

Além disso, ele explicou que a ferrovia possibilita mais segurança e velocidade no transporte de cargas em longos percursos, feita muitas vezes por meio de caminhões de frete.

Nesse sentido, Altamir afirma que a Rumo está elaborando uma operação para usar os trilhos para trajetos mais distantes e as estradas de asfalto para rotas mais curtas.

Atualmente, os trilhos estão localizadas entre Rio Verde e Santos. Ao fim da construção, a malha se expandirá até Anápolis, passando por Ouro Verde de Goiás, Trindade, Goianira e Santa Helena.

“Com a conclusão das obras, a ferrovia se tornará 100% operacional de São Paulo até o Tocantins”, pontuou Altamir.

Atualmente, os trens levam grãos (soja, farelo e milho) no sentido ao Porto de Santos, trazendo de lá fertilizantes para serem distribuídos no estado.

Além disso, a linha opera transportes de diesel e gasolina para Goiás, retornando os vagões carregados com biocombustível.

Por fim, o representante da Rumo afirmou que a empresa tem conversas avançadas para construir novos terminais em Anápolis, na região do Vale do São Patrício (onde ficam Goianésia, Jaraguá, Itapaci) e no Norte de Goiás, além de um ponto no Sul do Tocantins.

Com as novas edificações, Altamir aponta que elas devem “viabilizar o transporte ferroviário de cargas de diversos setores produtivos, como combustíveis, minério, grãos, fertilizantes e cargas gerais por meio de contêineres”.