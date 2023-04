Largou a igreja para se dedicar a site adulto e agora está ganhando R$ 40 mil por mês

O caso de uma jovem tem dado o que falar na internet após largar a vida religiosa para seguir os próprios caminhos e ingressar no Onlyfans, faturando cerca de R$ 40 mil por mês.

Lina Nakamura contou na internet que, aos 23 anos, decidiu se divorciar do marido, já que vivenciava uma relação abusiva e acabou sendo muito julgada na igreja que frequentava.

“A igreja me prendia, não me deixava ser quem realmente eu queria. Não era autêntica, só fazia o que a igreja mandava. Além disso, eu era pressionada a me casar com alguém da igreja. E assim aconteceu. Mas era uma relação abusiva. Não podia trabalhar, ter amigos e sair de casa”, contou.

“Foi então que dei um grito de liberdade, me joguei na plataforma e passei a buscar minha essência. O sexo era um tabu na minha vida, hoje não. Me descobri exibicionista, mas entrei por necessidade de grana”, desabafou.

“Não me arrependo, faço o que gosto, me sinto realizada e hoje tenho o apoio de amigos e até da família. Acho que a entrada de famosas nas plataformas normalizou essa coisa da intimidade exposta. O lado santinha ficou para trás, estou aproveitando essa fase”, completou.

Lina confirmou que além do conteúdo voltado ao site adulto, ela também está cursando teatro e pretende dar continuidade à vida de atriz.

Porém, como o esperado, a jovem sofreu inúmeras críticas na internet, principalmente da comunidade cristã. “Espero que não se arrependa muito tarde. Que Deus a perdoe!”, comentou uma senhora.