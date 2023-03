Discussão por local onde shih-tzu dormiria motivou assassinato de churrasqueiro em Anápolis

Suspeito de ter assassinado Wanderson Rodrigues de Paiva, de 31 anos, durante uma discussão por causa de uma cadela da raça shih-tzu, Wislley Marques Ferreira de Alcântara foi preso durante a manhã de quinta-feira (30), em Niquelândia.

O jovem, de 20 anos, estava na casa de parentes na região Norte de Goiás, no momento em que foi encontrado pelos policiais. As informações foram concedidas pelo delegado Cleiton Lobo, do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), à Rádio São Francisco.

O crime ocorreu em Anápolis, no Bairro de Lourdes, região Leste da cidade. Na ocasião, Wislley estaria morando de favor na casa de um amigo, quando Wanderson pediu para que pudesse passar uma noite na residência por estar enfrentando problemas domésticos.

O suspeito concordou e a vítima foi ao local com as malas e uma cadela shih-tzu, a qual lhe pertencia.

Ao decorrer da noite, houve uma discussão entre os dois acerca de onde o animal iria dormir, dentro ou fora da casa. Ofensas foram trocadas e, de acordo com o delegado, Wanderson teria iniciado luta corporal com o suspeito.

Entretanto, enquanto brigavam, Wislley utilizou uma faca e desferiu dois golpes nas costas do colega. Após cometer o crime, o suspeito chegou a fugir e foi encontrado pelo GIH, em Goiânia.

No entanto, devido a falta de testemunhos e como o flagrante já havia passado, ele acabou sendo liberado.

Agora, com o mandado de prisão oficialmente expedido, o jovem foi novamente preso e deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil.