Dominguinhos quer entregar prédio alugado e construir nova Câmara de Anápolis com R$ 20 milhões

Durante entrevista coletiva para falar sobre o concurso público da Câmara Municipal de Anápolis, na sexta-feira (31), o presidente Domingos Paula (PV) deu detalhes sobre o projeto para construção de uma nova sede para a Casa de Leis.

De acordo com o vereador, assim como toda a população deseja ter uma casa própria, esse também é um anseio dos parlamentares e, por isso, a Prefeitura já teria disponibilizado uma área pública para abrigar o novo prédio.

O espaço fica no Anápolis City, bairro nobre da região Leste do município, e a expectativa, segundo Domingos, é que a obra seja “mais barata”, custando em torno de R$ 20 milhões.

“[Tem uma] área verde grande. Não seria tirada nenhuma árvore. A gente está fazendo um estudo para construir uma sede pensando no futuro da cidade, mas que seria mais barata para o município. Esse novo prédio será em torno de R$ 20 milhões e será duas vezes maior que o prédio onde será feito o Centro Administrativo”, afirmou o presidente da Câmara.

Questionado sobre quem custearia a nova construção, Domingos afirmou que a Câmara não tem condições de obter um empréstimo, mas garantiu já ter conversado com a Prefeitura logo que foi eleito, em fevereiro de 2022.

Por isso, a perspectiva é que o município faça um aporte do valor total para a construção. A quantia seria retirada dos R$ 500 milhões de um empréstimo que a Administração Municipal realizou na Caixa Econômica Federal para bancar parte do pacote bilionário do Anápolis Investe.

O vereador não revelou, porém, como se dará esse repasse, uma vez que as obras do pacote e os respectivos investimentos estão detalhados no site do programa e a construção de uma sede para a Câmara Municipal não consta nele.

A previsão de Domingos é que toda a fase de licitação, contratação de empresa e obra seja concluída até julho de 2024.